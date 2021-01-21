عاشت نبيلة عبيد فى الزمن القريب بعض المواقف الصعبة التى مرت بها ولعل من ابرزها رحيل رفيق دربها المؤلف وحيد حامد والذى شكل بالنسبة لها احد المؤلفين الذين ساهم فى اعتلائها القمة فى السينما وعند رحيله ظلت نبيلة حزينة عليه لمدة ثلاث ايام.
كما تعرضت نبيلة الى موقف محرج اخر بعد ان عرض البعض على السوشيال ميديا فيديو يدعى تواجدها فى جنازة صفوت الشريف وهو الامر الذى عرضها الى هجوم حاد وهو الامر الذى حرصت على نفيه تماما مؤكدة التزامها فى المنزل وعدم حضورها اى مناسبات سواء كانت حوينة او سعيدة.
اما الموقف الثالث الذى تعرضت لها نبيلة عبيد فكرة تقديم حياتها الفنية فى عمل فنى وهو الامر الذى رفضته تمام مؤكدة أن السبب الرئيسى فى هذا الامر هو فشل التجارب السابقة، فأعمال السير الذاتية لم تعجبني ولم تكن ناجحة، وبصراحة تركت وصية لعائلتي بعدم تقديم أي عمل فني عني بعد وفاتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر في عيد ميلادها.. حزن نبيلة عبيد ثلاثة أيام.. وحقيقة حضورها جنازة صفوت الشريف ووصيتها للعائلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.