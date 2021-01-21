صابرين النجيلي وحسناء تقدمان أغاني كوكب الشرق على مسرح معهد الموسيقى الأحد المقبل

ينظم معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية الأحد المقبل، حفلا غنائيا بعنوان "كلثوميات"، تحييه المطربتان صابرين النجيلي وحسناء بقيادة المايسترو الكبير أحمد عام، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحتفاظ بالتباعد بوجود مسافات أمنه بين جمهور الحفل.
وتشدو صابرين النجيلي وحسناء، خلال الحفل، بباقة مختارة من أروع أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، من بينها "هذه ليلتي"و"اسأل روحك" و"حيرت قلبي معاك" و"دارت الأيام" و"أمل حياتي" و"هجرتك".
جدير بالذكر أن"كلثوميات" هي سلسلة حفلات شهرية تنظمها دار الأوبرا المصرية، وتقدمها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بمعهد الموسيقى،تخليدا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، وبهدف إحياء تراث الموسيقى العربية ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافي والحضاري،والجسر الرابط بين الماضي والحاضر.
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