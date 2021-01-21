في عيد ميلادها.. تعرف على العمر الحقيقي لـ نبيلة عبيد وعدد زيجاتها

تحتفل الفنانة نبيلة عبيد بعيد ميلادها الـ 76 والتى تعد إحدى النجمات اللاتي قدمن عديد من الاعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية.

تزوجت نبيلة عبيد 5 مرات، كان أولها من المخرج عاطف سالم واستمر زواجهما 4 سنوات حتى وقع الطلاق عام 1967 بسبب غيرته الشديدة ورفضه لاستمرارها بالعمل فى الفن.

وفي عام 2010 كشفت نبيلة عبيد مع الإعلامي اللبناني نيشان في برنامجه "أنا والعسل" أنها تزوجت سرًّا من المخرج أشرف فهمي.

أما الزيجة الثالثة لنبيلة عبيد فكانت من أسامة الباز مستشار الرئيس الأسبق مبارك، حيث صرحت في لقاء ببرنامج "واحد من الناس" بأن زواجها منه كان أطول فترة زواج في حياتها، مشيرة إلى أنه زوجها الخامس، وأوضحت أنها تعلمت منه الكثير، وقضت معه أجمل أيام حياتها.

ورفضت النجمة المصرية الكشف عن هوية طليقيها الثالث والرابع، ونفت ما تردد عن زواجها بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، كما أوضحت أنها رفضت الإنجاب بإرادتها، حتى لا يتعارض ذلك مع عملها بالفن، ولكنها ندمت على ذلك فيما بعد.