فى عيد ميلادها.. العمر الحقيقي لـ ياسمين صبري وعدد زيجاتها

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين الاول من زوجها محمد وهو احد رجال الاعمال ولكنها لم تكشف عن اى تفاصيل اخرى عنه وانفصلت عنه بعد خمسة سنوات زواج.
وتزوجت ياسمين صبرى بعد ذلك من رجل الاعمال احمد ابو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى وسط اجراءات احترازية مشديدة بسبب فيروس كورونا المستجد.
واستطاعت ياسمين صبرى ان تقدم عدد من الاعمال الفنية الجيدة وساعد جمالها فى تواجدها بشكل كبير عالم السينما والتليفزيون ولعل ن ابرز أعمالها جحيم فى الهند والديزل وفى الدراما مسلسل جبل الحلال وفرصة تانية.
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