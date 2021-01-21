نيشان ضيف الحلقة السابعة من برنامج "The Masked Singer- إنت مين؟".. بالفيديو

الإعلامي نيشان الضيف السابع الذي يكشف هويته في برنامج The Masked" Singer- إنت مين"، وذلك بعد عرض الحلقة السابعة من البرنامج اليوم والذي يشارك به النجوم سيرين عبد النور وقصي خولي وحسن الرداد ومهند الحمدي.

نيشان نجم الحلقة السابعة من The Masked Singer" - إنت مين"

وعلق الإعلامي نيشان على مشاركته في برنامج The Masked Singer"- إنت مين"، والذي تقمص به في زي "الصقر"، وقال إن الصقر له علاقة قوية بالعالم العربي، ويرمز إلى الشموخ وعلامة على البقاء، ويرمز إلى القوة أيضاً، ومن القواسم المشتركة بينهما دوت الخليج الانقضاض على الفريسة، وهو ما يفعله مع ضيوفه في البرامج، وعندما يحاور نجوم العالم العربي يحتاج إلى التحليق حوله حتى ينقض ويستخلص الإجابة المطلوبة.

تعليق نيشان بعد كشف هويته في "إنت مين"

وقال نيشان بعد كشف هويته في البرنامج، إن أجمل ما في البرنامج إنه مقنع وغير مرئي، ويتيح له أن يفعل أي شيء قبل أن تكشف عن هويته، وأضاف إن لديه فضول شديد لكي يعرف هوية عدد من المشاركين في البرنامج ومنهم شخصية "الطاووس" و"الكوبرا" و"الذئب"، وقالت الفنانة سيرين عبد النور إنه كان من المعروف إن الصقر هو نيشان، خاصة مع الأدلة التي قدمت في بداية الحلقة.

وقال الفنان قصي خولي إن نيشان كان مايسترو وصقر حقيقي، لاستطاعته التخفي في البرنامج وتقديم أداء جيد، وأشاد الفنان حسن الرداد أيضاً بمشاركة نيشان، وقال إنه لا بد أن يتجه إلى التمثيل لأنه أثبت إنه ممثل مسرحي مخضرم ومعتاد على الجمهور، وقال مهند الحمدي إنه مصدوم بعد معرفة هوية الصقر لأنه لم يكن يشك بذلك، وخاصة أن معظم تحليلاتهم على هوية الضيوف تأتي غير متوقعة.

برنامج The Masked Singer" - إنت مين"

واستمرت التخمينات في البرنامج لمعرفة هوية بقية الشخصيات، ومنها شخصية "كوبرا" و "الذئب" و"شيتا" وغيرها، ويذكر ان برنامج The Masked Singer"- إنت مين؟" يستضيف 12 نجماً من مجالات مختلفة، يقدمون استعراضاتهم الغنائية على المسرح مرتدين أزياء تنكرية تخفي ملامحهم وهوياتهم، فيما يقع على عاتق الجمهور والمحققين الأربعة سيرين عبد النور، قصي خولي، حسن الرداد، ومهند الحمدي اكتشاف هوية النجوم تباعاً ضمن البرنامج الترفيهي "The Masked Singer- إنت مين؟" وهو فورمات عالمي يقدم بصيغته العربية على "MBC مصر".