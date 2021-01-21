شيرين عبد الوهاب تظهر بدون مكياج وبوزن زائد بعد غياب.. بالصورة

شيرين عبد الوهاب عادت للظهور بعد غياب، بعدما نشر طبيبها أحدث صورة لها على مواقع التواصل، والتي لاقت تفاعل كبير من قبل الجمهور.

شيرين عبد الوهاب في أحدث ظهور

وخطفت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأنظار اليوم بعد تداول أحدث صورها على مواقع التواصل بعد فترة من الغياب، والاختفاء عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر طبيبها أحدث صورها، والتي ظهرت بها شيرين عبد الوهاب بإطلالة كاجوال، وتفاعل الجمهور مع ظهورها الأخير أيضاً بسبب وزنها الزائد وطلتها بدون مكياج.

شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار بظهورها بدون مكياج

وعادت شيرين عبد الوهاب إلى مواقع التواصل بصورتها الجديدة بعد فترة من الغياب، وبعد فترة من التكهنات والشائعات حولها بسبب اختفائها، وأبرزها شائعة طلاقها من زوجها حسام حبيب، وما زالت شيرين عبد الوهاب غائبة عن التواصل مع جمهورها على مواقع التواصل بعد غلقها لحساباتها على انستقرام وفيسبوك، واكتفائها بالتغريد على موقع تويتر في المناسبات فقط.

ابنتا شيرين عبد الوهاب تسرقان الأضواء

وشهدت الأيام الأخيرة ظهور متكرر لابنتا شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل، بعد نشرهما مقاطع فيديو على تيك توك، وانتشر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يجمع هنا ومريم ابنتا شيرين عبد الوهاب وهما ترقصان بشكل طريف على أحد الأغنيات، وخطفت كل منهما الأنظار خاصة وأن مريم الابنة الكبرى لشيرين كانت قد اختفت لفترة طويلة عن الأنظار ولم تظهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الجانب الفني، كشفت شيرين عبد الوهاب في شهر نوفمبر الماضي عدة مفاجآت فنية لها للفترة المقبلة، وعلى رأسها ألبومها الجديد، وقالت إنها مشغولة حالياً بتسجيل أغاني ألبومها الجديد، وإنها ستطرح قريباً ألبوم مصغر للجمهور قبل طرح ألبومها الكامل، والذي يعتبر التعاون الأول لها مع روتانا بعد تعاقدها الجديد معها، بالإضافة إلى استعدادها لحفل جديد في القاهرة الفترة المقبلة، ونفت شيرين في آخر تصريحاتها انفصالها عن زوجها حسام حبيب، وقالت إنه أيضاً منشغل هذه الأيام في تسجيل أغاني ألبومه الجديد.