أسما شريف منير تصدم متابعيها بوضع شعر ابنتها داخل "إزازة وكوباية"

نشرت الإعلامية أسما شريف منير صورة جديدة لابنتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت ابنة أسما بشعر غريب حيث وضعت شعرها داخل كوب وإزازة وكتبت أسما معلقة: " يوم الشعر المجنون , مشروع المدرسة".

ونالت صورتها إعجاب العديد من متابعيها. يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان. ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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