معلش لـ حمزة نمرة تقترب من 4 ملايين مشاهدة

حققت أغنية "معلش" لـ حمزة نمرة، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسرت حاجز الـ 4 ملايين مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

تقول كلمات الأغنية: "أنا كان ناقصنى كتير علام.. مع دنيا طلعت مش تمام .. تدوسنى قال معلش قوم .. شكرًا اوى ملهوش لزوم .. معلش يا معلش الدنيا لاويه دراعي .. ومصدرالي الوش قرشة وقافشه من غير داعي".

"لّيني يا معلش وشوفي حد بدالي .. لا ترنّي ف وداني ولا تيجلي في طرف لساني .. معلش هعمل بيها ايه .. لا تشيل وجع ولا بتداويه .. مبقتش بتحوق خلاص .. ولا ناس بتسمع م الأساس .. والكل متعلم عليه".

"معلش" كلمات: سامح خيري ومحمد السيد، وألحان: حمزة نمرة، وتوزيع: كريم عبد الوهاب، وميكس وماستر: كريم عبد الوهاب.