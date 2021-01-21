مي عمر تتصدر تريند يوتيوب بمشاهد من مسلسل لؤلؤ

تصدرت الفنانة مي عمر، تريند "يوتيوب" بعدد من مشاهد مسلسلها الجديد "لؤلؤ".
اشتعلت أحداث المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 18، بعدما وجدت "لؤلؤ" والدتها التى لم تعرف عنها أى معلومات منذ خروجها من السجن، ولكن تفاجأت بها أمام سيارتها بعد نهاية الحفلة وبعد مغادرتها المسرح لكاميليا لتقديم فقرتها.
وقامت "لؤلؤ" بالبكاء ولم تسيطر على فرحتها بعد لقاء والدتها، وقامت بالتوجه إلى منزلها بصحبتها فى مشهد مؤثر وأرسلت لحضور مهندس الديكور والستايلست الخاص بها للقيام بغرفة كبيرة لها داخل فيلتها وإحضار ملابس جديدة لوالدتها، كما قامت بالذهاب الى والدها لتحذره من الذهاب الى منزلها او الظهور فى حياتها.
وانتهت الحلقة 18 من مسلسل لؤلؤ بمشهد تشويقى لصديقة " لؤلؤ " بعد الذهاب الى حبيب لؤلؤ الجديد وهو الفنان محمد الشرنوبى .
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