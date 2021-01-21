الصفات المشتركة بين برج الدلو وياسمين صبري.. وماذا ينتظرها في 2021

امرأة برج الدلو لا تهتم كثيراً بالمجاملات والإجراءات التي يثنيها عليها الآخرون، وياسمين صبري من النجمات الواثقات من أنفسهن ودائما تسعى الى التقدم ولا تنتظر آراء الآخرين عنها.
كما أن امرأة الدلو تملك قدرا من الثقة بالنفس يغنيها عن وسائل الدعم المعنوية من الآخرين، وهو ما صرحت به من قبل ياسمين صبري في برنامج صاحبة السعادة بأنها ليس لديها الكثير من الاصدقاء المقربين وانها شخصية انطوائية.
وتؤمن امرأة الدلو كثيرا بأن الحياة تستحق العيش، وغنت قبل ذلك ياسمين صبري على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي :" الحياة حلوة بس نفهمها".
ومن أشهر نجمات هذا البرج ، الفنانة ياسمين صبري التي دائما تحمل في رسالتها لجمهورها تفاؤل وأمل ، وسيكون المسار الوظيفي لأفراد الدلو مضاء جيدًا خلال العام المقبل، تدخل الأفكار والنطاقات الجديدة حيز التنفيذ وسيكون هناك الكثير من التطوير في عملك أو خدماتك، فرص لا تعد ولا تحصى تأتي في طريقك ، بنك لهم. لا تتخذ قرارات متهورة أو مخاطر كبيرة هذه الفترة ، فقد يؤثر ذلك على مكانتك المهنية الحالية.
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