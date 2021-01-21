أول صورة بعد الزواج.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

وظهر نادر حمدي وهو يحتضن زوجته وعلق قائلا: "كل سنة و انتي طيبة.. كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي".
وكان احتفل منذ عدة أيام الفنان نادر حمدى بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفنى وذلك داخل احد الفنادق الكبرى.
وحضر عدد كبير من النجوم مثل الممثل هاني رمزي والشاعر الغنائي تامر حسين وحاتم فهمي وعزيز الشافعي والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم والممثل أحمد فهمي ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي وتوما ومصطفى محفوظ.
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