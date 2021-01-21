غدا.. الهضبة يحيي حفلا في دبي

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء حفلا غنائيا غدا الجمعة في استاد دبي الدولي.

ومن المقرر أن تفتح أبواب الحفل في السابعة والنصف مساء، ويقدم خلالها "عمرو" مجموعة من أشهر أغانيه منها:"سهران، قدام مرايتها، عم الطبيب وغيرهم.

وطرح عمرو دياب ألبومه الأحدث "يا أنا يا لاء"، تزامنا مع الاحتفال بالعام الجديد وبالتحديد يوم ٢٥ من ديسمبر الماضي وضم ١٢ أغنية هي:" يا أنا يا لاء، محسود، شكرا، عايز أعمل زيك، طبل، بتهزر، فاكرني يا حب، وأنا معاك، يا دلعوا، من العشم، محسود "ريمكس"، والجو جميل.

ويعد ألبوم "يا أنا يا لاء" هو الثاني للهضبة في عام ٢٠٢٠ بعد أن طرح ألبوم "سهران" في فبراير الماضي.