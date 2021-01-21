صبري فواز: مسلسل ”أسود فاتح” نقلة نوعية في مسيرتي الفنية

أعرب الفنان صبري فواز عن سعادته بردود الفعل الإيجابية على مسلسل "أسود فاتح"، المعروض حاليا، معتبرا المسلسل نقلة نوعية في مسيرته الفنية.

وقال صبري فواز-في تصريح صحفي اليوم الخميس: إن تعليقات الجمهور التي وصلته كانت إيجابية حيث يسعى دائما للتنويع في أدواره، مشيرا إلى أنه يظهر بدور محامي شرير يدبر المؤامرات ولا يتوانى عن القيام بأي شيء في سبيل مصالحه.

وأضاف أن شخصية أشرف الويشي التي يقدمها استفزته، فهو أحد المحامين الكبار الذي يرحب بأذية الآخرين إذا ما كان في الأمر مصلحة له، لكنه لا ينجح في إرضاء رانيا "هيفاء وهبي" التي يحبها، وهذه مشكلته طوال الأحداث، مشيرا إلى أنه يحب كل شخصياته حتى إذا كانت شريرة التي لا يقدمها بتلك الصورة المجردة على ما هي عليها، بل يحاول أن يقنع المشاهد بالأسباب التي دفعت الشخصية لانتهاج طريق الشر.

وكشف عن التحضير للشخصية بشكل جيد من خلال مناقشة جميع تفاصيلها سواء في الأحداث أو في الشكل الذي يظهر به، لافتا إلى أنه وافق على المشاركة في المسلسل من دون تردد لواقعية الدور وانسجامه مع طريقة اختياره للأدوار في ألا تكون عشوائية.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي لا يخلو من التشويق حول فتاة تدعى رانيا خطاب،تجسدها الفنانة هيفاء وهبي، وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، وتهرب من اتهامات بالقتل والفساد، وتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

يشارك في بطولة شريف سلامة وأحمد فهمي وروجينا، ورانيا منصور ومعتصم النهار، وعمر السعيد، وفراس سعيد، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف ونبيل نور الدين، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.