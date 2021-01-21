تعرف على أبرز تصريحات إيناس مكي بعد ظهورها الأخير

قالت الفنانة إيناس مكى، إنها كانت تفضل اختيار أعمالها أكثر من انتشارها، وهذا عكس ما يفعله جميع الفنانين، فكان جميع الفنانين والفنانات يحرصون على انتشارهم بين الجمهور أولا ثم اختيارهم لأعمالهم ثانيا، منوهة إلى أن طبيعة شخصيتها غير اجتماعية وغير كثيرة الخروج.

وأضافت أنها قامت بالأداء التمثيل المسرحى من خلال 14 عملًا مسرحيًا، وكان آخر أعمالها مسرحية "سحر الأحلام"، التى قامت بعرضها على مسرح الدولة العام الماضى، التى كانت كلمات الكاتبة الكبيرة كوثر مصطفى، متابعة أنها قدمت العديد من الاستعراضات تحت إشراف هشام المقدم، حيث أنها قامت بلعب تلك الاستعراضات من بداية المسرحية حتى نهاياتها.

وعبرت الفنانة، خلال استضافتها فى برنامج"الستات مبيعرفوش يكدبوا" المذاع عبر فضائية"سى بى سى"، عن حزنها الشديد على عدم اهتمام الإعلام بمسرحياتها الفنية مثل مسرحية "سحر الاحلام"، كاشفة عن عدم حزنها أنها لم تأخذ مكانتها الفنية التى تستحقها، بل إنها سعيدة جدًا بجميع ردود أفعال جمهورها فى الشارع دون زيف.

وأشارت "مكى" إلى أنه تم بناء السيرة الذاتيه الخاصة بها على أعمال ذات قيمة وليس انتشارا، مشيدة بمجهودها فى مسرحية سحر الأحلام التى استمرت بعرض الاستعراضات من خلالها من الساعة 9 حتى 12 مساءً، بأشعار وأداء راقٍ جدا، كما أنها عبرت عن حزنها على عدم تصوير وتسجيل تلك المسرحية، بالرغم من ثقل تلك المسرحية التى تنص على مكانة مصر فى منطقة الشرق الأوسط دون سياسة.

وأكدت أن علاقاتها بالزعيم عادل إمام سوف تظل علاقة مميزة، بسبب حبه الشديد لها وإيمانه بموهبتها منذ بدايتها، مشيدة بموقفها معه عندما ذكر اسمها من ضمن الوجوه النسائية ذات موهبة، مشيرة إلى أن والدتها هى المصدر الأساسى للكوميديا فى أسرتها، موضحا أنها أكثر الأبناء قربا من والدتها والتعلق بها، ذاكرة اسم والدتها لأول مرة بـ حورية.

وأوضحت إيناس مكى، أن الفارق بينها وبين شقيقها الفنان أحمد مكى حوالى 7 سنين، مؤكدة أنهم تربوا فى أبى ظبى، وكان والدها قام ببناء وزارة الإعلام والثقافة فى أبي ظبي، وكان السبب فى إتاحة الفرصة فى ثقافة أولاده عن طريق إعطائهم كتب للقراءة ومن ثم يناقشهم فى تلك الكتب.

وكشفت الفنانة إيناس مكي، عن تفاصيل زواجها وانفصالها في ستة أشهر على الرغم من أن زواجها كان بعد قصة حب قوية.

وقالت إيناس مكى: "تزوجت فى 2005 بعد دخولي الفن، وبعد مرور ستة أشهر فقط طلبت الطلاق والذى تحقق فى هدوء تام".

وأضافت إيناس: "عشت قصة حب قوية مع زوجى قبل الزواج فكانت هناك حالة من الود والرقة والحنية ولكن تبدل الحال تماما بعد الزواج حيث اصبح هناك نوعا من الحدة والقسوة فى الرد والتفاعل بيننا".

وأوضحت إيناس مكي: "زواجي وصل لمرحلة شديدة من الشد العصبي فطلبت منه الانفصال، وأخبرته أن بإمكانه استرداد كل ما فعله كزوج من أجلى حتى تحررت من ذلك الشد الذى لم أعد أتحمله، وعندما واجهته بهذا الكلام عاد لطيفا كما في السابق وهو أمر استفزني أكثر".