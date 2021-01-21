حمزة نمرة يتصدر تويتر بعد طرح أغاني ألبومه الجديد

تصدر الفنان حمزة نمرة، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحه عددًا من أغاني البومه الجديد عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
كانت آخر الأغاني التي طرحها حمزة، أغنية "القصة واللي كان"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان .. اتنين حبوا زمان .. تفتكروا الحب كمل؟ .. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. وقليل ف الكلام .. لسه صغير لكنه .. مليان وحدة وآلام".
هي زينة البنات .. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام .. وقابلها ف مرة صدفة .. اتبرجل لما شافها .. ابتسمت بان كسوفها .. إحساس خطفه وخطفها".
أغنية "القصة واللي كان" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نمرة، وتوزیع: كریم عبد الوھاب، وتریات: Steve Turner، أوركسترا بودابست، وجیتار: مصطفى أصلان.
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