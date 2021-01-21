جوزيف عطية يتخطى المليون مشاهدة بـ”طبيعي”

تخطى الفنان اللبناني جوزيف عطية المليون مشاهدة بأولى أغاني ألبومه الجديد التي تحمل اسم "طبيعي" ذلك بعد مرور أسبوع على طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "طبيعي" من كلمات وألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين، والكليب من إخراج جاد شويري.
جوزيف انتهى من ألبومه الجديد "JA5" قبل أزمة فيروس كورونا، وكان يعمل على عدد من الأغاني خلال الفترة الماضية منهم أغنية مصرية وأخرى خليجية، وهناك أيضًا 3 أغنيات باللهجة اللبنانية تعاون خلالهم مع الشاعر على المولى، بالإضافة إلى أغنية باللهجة الأردنية
يذكر أن جوزيف عطية طرح مؤخرا أغنية "خط أحمر" من كلمات فراس الحبيب، ألحان بسام مهدي، توزيع عمر صباغ.
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