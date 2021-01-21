غدًا ريهام عبد الغفور وزوجها في ضيافة "أبلة فاهيتا"

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا غدًا في برنامجها "لايف من الدوبلكس" الفنانة ريهام عبد الغفور، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة 11 مساءً على قناة "ON E".

وأعربت الفنانة ريهام عن سعادتها الكبيرة بظهور زوجها معها، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت مجموعة من الصور التي جمعتها بزوجها من خلال كواليس تصوير تلك الحلقة، وعلقت عليها قائلة: "لأول مرة جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور، لا وكمان يبقى قدام الكاميرا، استنونا يوم الجمعة مع أبله فاهيتا الساعة 11 على On tv".

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة ريهام عبد الغفور، في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "قصر النيل"، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي، وبطولة دينا الشربيني، أحمد مجدي، عمر السعيد، سامي مغاوري، محمد حاتم، ناردين فرج، نبيل عيسى، صلاح عبدالله، أحمد خالد صالح، محمد محمود عبدالعزيز، مريم الخشت، صبري فواز، محمود البزاوي.