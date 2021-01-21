شاهد صورة نادرة لـ أروى جودة في صغرها

نشرت الفنانة أروى جودة صورة جديدة عبر خاصية الاستوري من خلال موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وظهرت أروى جودة بصورة نادرة في صغرها. وكانت قد تصدرت الفنان أروى جودة والفنان إياد نصار والفنان محمد سليمان، مواقع التواصل الاجتماعى بسبب مشهد في مسلسل "هذا المساء". وجمع المشهد أروى جودة "نائلة" وزوجها إياد نصار "أكرم" وصديقها محمد سليمان "هاني" عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي. وعندما تنتاب أكرم الهيستريا متسائلًا عن سبب وجوده فى الدور العلوى، يخبره هاني أنه كان يضع الطفلين في الفراش، ليصيب أكرم الجنون قائلا "والمفروض أصدق الكلام ده" لترد عليه "نائلة" قائلة "في إيه يا أكرم أنت اتجننت.. ده هاني!". وعلقت الفنانة أروى جودة بنشرها بعض الكوميكس عبر خاصية استورى بـ حسابها الشخصى عبر إنستجرام.

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