عرض فيلم "قبل الأربعين" بالسينمات في هذا الموعد

القاهرة - محمد ابراهيم - استقرت الشركة المنتجة لفيلم "قبل الأربعين"، على يوم 3 فبراير المقبل، لطرحه في دور العرض السينمائية، ليشارك الفيلم في منافسات موسم رأس السنة.

و نشرت الشركة المنتجة للفيلم إحدى البوسترات به، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وقاموا بالتعليق عليه قائلين: "انتظروا، فيلم قبل الأربعين، يوم 3 فبراير 2021، في جميع دور العرض السينمائي، في مصر و جميع دول الخليج".

فيلم "قبل الأربعين" بطولة داليا مصطفى، بسمة، هالة فاخر، إيهاب فهمي، أحمد جمال سعيد، محمد علي رزق، سامي مغاوري، معتز هشام، لبني ونس، جميل برسوم، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من تأليف أحمد عثمان، إخراج معتز حسام.