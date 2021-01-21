شركه رزام تستعد لطرح أول ألبوم غنائي للمطربه المصريه فريدة

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد شركه رزام لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الصاعدة فريدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشرت شركة "رزام ميديا" والمنتجة للألبوم تغريدة عبر موقع"تويتر" قائلة بها: " البوم قريبًا للفنانه فريده... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين... ترقبوه".

و يتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله، بهاء الدين محمد

ويشرف عليه المنتج حماده اسماعيل

يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:

_" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى

_ "بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.

_"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.

_" وردة" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.

_"روح الله لايسيئك" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور.

_"هتتحل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.

_" بنات جيلي" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.

_"نص طريق" من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.

_"الكل قالك" من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.