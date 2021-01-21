نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت نور بإطلالة جذابة، حيث ارتدت بلوفر باللون البينك مكشوف البطن وبنطلون جينز، مما لفت انتباه متابعيها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تعرضها للتنمر.. إطلالة نور عمرو دياب تلفت الانتباه عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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