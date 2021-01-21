ملكة الرقة.. شاهد إسراء عبد الفتاح في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة إسراء عبد الفتاح، صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وظهرت إسراء عبد الفتاح باطلالة جذابة، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة نالت إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:

احلي واحدة ، جميلة جدا ، ملكة الرقة

جدير بالذكر، أن إسراء عبد الفتاح وضعت طفلتها فى الثالث من ديسمبر الماضى، وسط حفاوة استقبال من الوسط الفنى والجمهور.

يشار إلى أن حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح تعارفا خلال كواليس مسرح مصر ثم جمعتهما قصة حب كان أشرف عبد الباقي شاهدا عليها بعد أن اكتشفهما وقدمهما في مسرح مصر.

وكان آخر أعمال حمدي المرغني الفنية، مشاركته في مسلسل «فالنتينو» للزعيم عادل إمام، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وشارك في بطولة مسلسل "فالنتينو" إلى جانب الزعيم عادل إمام، كل من دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ووفاء صادق، وطارق الإبياري، وهدى المفتي، ومحمد كيلاني، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وعدد آخر من الفنانين.