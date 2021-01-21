غدًا.. مي كساب وأحمد فتحي ضيفا برنامج واحد من الناس

يستضيف الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" على شاشة "الحياة"، غدًا الجمعة، كلا من الفنانة مي كساب والفنان أحمد فتحي معا ليكشفا أسرار الطفولة وحكايات الحب والزواج وأهم مشاهد حياتهما الشخصية.

ويتطرق اللقاء إلى حكاية "الشنب" في حياة مي، ورأيها في انفصال أوكا وأورتيجا والسر الذي أخفاه أحمد فتحي عن الجميع، وموعد مع الغناء والرقص والتمثيل والتحدي انتظرونا، في حلقة من الضحك المتواصل.

يذاع برنامج "واحد من الناس" الجمعة في العاشرة مساءً على شاشة "الحياة".

وكان الفنان سمير صبري حل ضيفا في برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"، وقام بمناقشة بعض القضايا المتعلقة بالفنانين القدامى مثل الفنان عبد الحليم والفنانة شادية والفنانة سعاد حسني.

وقال الفنان سمير صبري إن سنه الآن لا تسمح بعلاقات عاطفية، مشيرا إلى أن الحب ليس له سن لأن الحب عبارة عن إحساس، ومن الممكن أن يكون عمرك 70 عاما، وتشعر أن لديك 20 عاما والعكس.