حمزة نمرة يتصدر تريند "يوتيوب" بأغنية"القصة واللي كان"

القاهرة - محمد ابراهيم - حمزة نمرة يتصدر "يوتيوب" بأغنية"القصة واللي كان"

تصدر المطرب حمزة نمرة، موقع الفيديوهات "يوتيوب" بأغنيته الجديدة"القصة واللي كان" وذلك بعد طرحها بساعات قليلة.

أغنية"القصة واللي كان" من كلمات محمد شافعي، ألحان حمزة نمرة، توزيع كريم عبد الوهاب.

جدير بالذكر أن ألبوم حمزة نمرة الجديد يضم 12 أغنية مختلفة، من بينها "استعيذوا" و"فاضي شوية"، وأغنية تراثية يتغنى فيها لأول مرة بلهجة غير مصرية، ويسعى لإطلاق أغنياته بشكل ثنائيات كل أسبوع.