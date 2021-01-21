تستعد شركه رزام لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الصاعدة فريدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونشرت شركة "رزام ميديا" والمنتجة للألبوم تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلة: "البوم قريبًا للفنانة فريده ... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ... ترقبوه".
و يتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله ، بهاء الدين محمد، ويشرف عليه المنتج حمادة إسماعيل.
يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:
_" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى
_ "بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.
_"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.
_" وردة" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.
_"روح الله لايسيئك" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور.
_"هتتحل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.
_" بنات جيلي" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.
_"نص طريق" من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.
_"الكل قالك" من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بتوقيع تامر عاشور وخالد عز.. المطربة فريدة تستعد لطرح ألبوم جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.