هشام عباس يطرح أغنية «هتعمل إيه» على يوتيوب .. فيديو

يعود النجم هشام عباس، بأغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسى والعاطفي، والتى تقول كلماتها :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".
أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
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