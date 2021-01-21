أخبار المزيكا| عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي غداَ .. حمزة نمرة يتصدر تريند تويتر

نشر قسم الفن بموقع دوت الخليج، على مدار اليوم، مجموعة كبيرة من أخبار نجوم الغناء والمزيكا، سواء عن جديدهم الفني، أو متابعات على أعمالهم الغنائية التي طرحوها مؤخرا.. ومن أبرزهم الآتي:
أعلن النجم عمرو دياب عن حفلته غدا في دبي.
ونشر عمرو دياب عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي إنستجرم: "غدا حفلة عمرو دياب في دبي ، بـ استاد دبي الدولي، تفتح الابواب الساعة ٧:٣٠ مساءًا".
يذكر أنه تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة للهضبة عمرو دياب، يظهر فيها بصحبة فتاة شقراء داخل احد الفنادق، لتثير الصورة تساؤلات الكثيرين حول هُوية تلك الفتاة وعلاقتها به.
وفي حقيقة الأمر هذه الصورة تعود إلى احتفالات رأس السنة قبل أسبوعين، حيث تواجد عمرو دياب في دبي للاحتفال بالعام الجاري، والتقطت هذه الفتاة صورتها معه هناك، وهي موديل تحمل جنسية إحدى الدول الأوروبية.
وكان عمرو دياب أثار جدلا قبل أيام بظهوره مع الفاشونيستا الكويتية روان بن حسين، بصورة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحد المطاعم بدولة الإمارات خلال احتفال أحد أصدقائها بعيد ميلادها.
كما ظهر عمرو دياب، بصحبة فتاة أجنبية تدعى كارولينا زوبكوفا، وهي بلوجر شهيرة سويسرية من أصل روسي.
وبعد انتشار صورتها مع عمرو دياب، خرجت كارولينا عن صمتها لتتحدث عن قصة الصورة ، فقالت: "أعلم أنه جذاب، ولكن أنا فتاة جيدة ومتزوجة".
تصدر الفنان حمزة نمرة، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرحه عددًا من أغاني البومه الجديد عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
كانت آخر الأغاني التي طرحها حمزة، أغنية "القصة واللي كان"، وذلك عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب".
تقول كلمات الأغنية: "دي القصة واللي كان .. اتنين حبوا زمان .. تفتكروا الحب كمل؟ .. ولا مع الوقت هان؟ .. هو كان قلبه خام .. وقليل ف الكلام .. لسه صغير لكنه .. مليان وحدة وآلام".
هي زينة البنات .. بضفيرة وفيونكات .. ولا تعرف يعني ايه .. حب ولهفة وغرام .. وقابلها ف مرة صدفة .. اتبرجل لما شافها .. ابتسمت بان كسوفها .. إحساس خطفه وخطفها".
أغنية "القصة واللي كان" كلمات: محمد شافعي، وألحان: حمزة نمرة، وتوزیع: كریم عبد الوھاب، وتریات: Steve Turner، أوركسترا بودابست، وجیتار: مصطفى أصلان.
يعود النجم هشام عباس، بأغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسى والعاطفي، والتى تقول كلماتها :"هتعمل إيه فى واحد كل أمله انه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".
أغنية "هتعمل إيه" من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى وسام عبدالمنعم ومن إنتاج شركة "مزيكا" وتم طرحها على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية.
تستعد شركه رزام لطرح أول ألبوم غنائي للمطربة الصاعدة فريدة، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
ونشرت شركة "رزام ميديا" والمنتجة للألبوم تغريدة عبر موقع "تويتر" قائلة: "البوم قريبًا للفنانة فريده ... يجمع نخبه من أفضل الشعراء والملحنين والموزعين ... ترقبوه".
ويتعاون في الألبوم عدد من كبار صناع الأغنية المصرية والعربية أبرزهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، تامر حسين، عمرو مصطفى، نادر عبد الله ، بهاء الدين محمد، ويشرف عليه المنتج حمادة إسماعيل.
يضم الألبوم ٩ أغاني وهم:
_" الناس تتعلم" من كلمات الشاعر تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى
_ "بحبني" من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد رحيم.
_"الأمل البعيد" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد.
_" وردة" من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز.
_"روح الله لايسيئك" من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور.
_"هتتحل" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي.
_" بنات جيلي" من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان رامي جمال.
_"نص طريق" من كلمات تامر حسين، ألحان إسلام زكي.
_"الكل قالك" من كلمات محمد عبيه، وألحان أحمد المالكي.
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