الفنان الإماراتي حبيب غلوم يحتفل بقدوم حفيدة جديدة إلى أسرته ويطلق عليها هذا الاسم

حبيب غلوم احتفل بقدوم حفيدة جديدة إلى أسرته خلال الساعات الماضية، بينما حرص العديد من النجوم على تقديم التهاني له بهذه المناسبة السعيدة.

حبيب غلوم يرزق بحفيدة جديدة

حبيب غلوم الفنان الإماراتي القدير نشر عبر حسابه على"انستجرام" صورة لنجله الشاب خالد حبيب غلوم، وذلك بمناسبة قدم مولودته التي أطلق عليها اسم "غاية"، حيث بارك الوالد لنجله وكذلك لزوجته على ابنتهما، متمنيا لها بأن تكون من الذرية الصالحة وتسعد والديها فكتب حبيب غلوم: "أبارك لإبني المهندس خالد وزوجته سارة قدوم إبنتهما الغالية (غاية) جعلها الله من مواليد الخير والسعادة ويبارك في عمرها ويسعدهم يارب".

النجوم يهنئون الفنان حبيب غلوم بقدوم حفيدته

العديد من النجوم حرصوا من جهتهم على تقديم التهنئة لـ حبيب غلوم بهذه المناسبة السعيدة، فكتبت الفنانة الإماراتية سميرة أحمد تعليقا قالت فيه: "مبروك بويوسف الله يجعلها مباركه"، وقدمت كذلك التهنئة الفنانة زهراء الخرجي وكتبت: "ألف مبروك ويجعلها من الذرية الصالحة الله يحفظكم"، وكان من بين المعلقين الفنان طارق العلي الذي كتب تعليقا قال فيه: "ألف مبروك والله يجعلها من الداعيات الصالحات"، كما علق كذلك كل من الإعلامي مصطفى الآغا، والفنانة سوزان نجم الدين، والفنان أحمد الجسمي، وأيضا الفنان سعود الشويعي، ومشاري البلام، وعبدالمحسن النمر، وفؤاد علي.

علاقة قوية تجمع الفنان حبيب غلوم بأبنائه

خالد حبيب غلوم هو أحد أبناء الفنان الإماراتي من زوجته الأولى، ويحرص بشكل مستمر على نشر العديد من الصور التي تجمعه مع والده في العديد من المناسبات، وكان الفنان حبيب غلوم قد رزق خلال الشهور الماضية بحفيدته هيا ابنة نجله يوسف الذي قدم كذلك التهنئة لشقيقه على قدوم نجلته فكتب عبر حسابه على "انستجرام": "بالمبارك ما ياك يا بو غاية، الله يحفظها ويرزقكم برها".

يذكر أن الفنان حبيب غلوم متزوج من الفنانة البحرينية هيفاء حسين ولديه منها توأم هما جواهر وسلطان، ويحرص كذلك الفنان حبيب غلوم على نشر العديد من الصور التي تجمعه بزوجته هيفاء حسين وتوأمه بشكل متواصل عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

حبيب غلوم شارك خلال الفترة الماضية في بطولة الفيلم الإماراتي "خورفكان 1507"، والذي عرض في قاعات السينما في شهر ديسمبر الماضي وعلق الفنان حبيب غلوم على الفيلم ونجاحه عبر حسابه على "انستجرام" فكتب: "لمن يتساءل أين السينما الإماراتية، نقول عندما تتوفر الرعاية والدعم يكون فيلم (خورفكان ١٥٠٧) الشارقة في جميع دور السينما الإماراتية".