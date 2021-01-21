هالة صدقي بعد إنقاذها لوالد زوجها السابق: "اللي حصل واجب مهما كانت العداوات"

هالة صدقي الفنانة المصرية علقت على ردود الفعل حول موقفها من مرض حماها وجد ابنائها ومساندته له، على الرغم من الأزمات الواقعة بينها وبين زوجها السابق سامح سامي، كما شكرت كذلك زملائها ومتابعيها على رسائل الدعم لها.

هالة صدقي تشكر من ساندها بعد أزمة مرض والد زوجها السابق

هالة صدقي نشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة أوضحت من خلالها بعض التفاصيل الخاصة بموقفها من أزمة مرض حماها الذي تواجد في المستشفى خلال الأيام الماضية، وكان في حاجة ماسة إلى التبرع بالدم بسبب حالته الحرجة، حيث ساندته الفنانة هالة صدقي ووفرت كافة الدعم اللازم له، وتسبب الموقف الذي قامت به هالة صدقي في إشادة العديد من متابعيها ومحبيها وكذلك زملائها في الوسط الفني، وشكرت الفنانة هالة صدقي كل من أرسل لها رسائل، كما أوضحت كذلك لأصدقائها الذين كانت معهم في رحلة سبب سفرها وتركهم فكتبت: "بشكركم من كل قلبي علي كل الحب اللي بعتهوه لي الفتره اللي فاتت، وأكيد كلكم عرفتوا سبب نزولي القاهره فجأه".

هالة صدقي: "اللي حصل واجب مهما كانت العداوات"

هالة صدقي أوضحت كذلك أن لا يوجد مكان لأى كراهية أو عداء في المرض أو الموت، وأن الإنسان الحقيقي يظهر في مثل هذه المواقف، وأكدت أن ما فعلته مع حماها وجد توأمها هو واجب عليها، فقالت هالة صدقي في تعليقها: "واللي حصل واجب ومهما كانت العداوات في وقت المرض او الموت لازم تكون أنت الأقوي لأني انسان حر"، زملاء الفنانة هالة صدقي علق العديد منهم على موقفها الإنساني وأشادوا به فكتبت الفنانة سوسن بدر: "قمراية وجدعة"، بينما كتب الفنان عمر السعيد: "جدعة وبنت أصول طول عمرك"، كما أشاد كذلك بموقف هالة صدقي كل من الفنانة رانيا فريد شوقي، وإيناس عز الدين.

سامح سامي يشيد بموقف هالة صدقي مع والده

هالة صدقي وجه لها كذلك زوجها السابق سامح سامي رسالة شكرها على الدور الذي قامت به من أجل إنقاذ والده على الرغم من الأزمات والقضايا المستمرة بينهما خلال الشهور الماضية فكتب سامح سامي عبر حسابه على "فيس بوك" : "تخيلوا كده لما يكون في مشاكل طاحنة وقضايا مع أم أولادي وأول لما تسمع إن بابا اللي هو حماها في الرعاية المركزة تكون أول واحدة عنده دوت الخليج والولاد، مش بس كده قلبت مصر كلها على أكياس دم ليه عشان فصيلة دمه نادرة.. طبعًا دوت الخليج العظيمة أم ولادي هالة صدقي.. أشكرك جدا جدا لأنك أنقذتى حياة بابا يا أصيلة يا بنت الأصول".

يذكر أن خلال الأشهر الماضية قد ظهرت أزمات هالة صدقي مع زوجها السابق الذي رفع دعوى ضدها متعلقة بنسب طفليهما التوأم، بعد ادعائه أن هالة ليست والدتهما الحقيقية، وتقرر إحالة الملف إلى القضاء إلا أن هالة رفعت دعوى مضادة وأعلنت انتصارها في القضية "المشينة" بحسب وصفها حول إنكار نسب طفليها التوأم إليها، وقالت بأن المحكمة قررت شطب الدعوى.