سعود بوعبيد يكشف لـ"دوت الخليج" تفاصيل مشاركة فيلمه الجديد "المنزل" بمهرجان لندن الدولي

الممثل والمخرج الكويتي سعود بوعبيد احتفل مؤخرا بترشيح فيلمه القصير "المنزل" للمشاركة في مهرجان لندن الدولي للأفلام القصيرة، ليصبح هو المهرجان الـ3 خلال الأيام الماضية الذي يتم الإعلان عن مشاركة العمل فيه.

تفاصيل فيلم "المنزل" للمخرج الكويتي سعود بوعبيد

سعود بوعبيد كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تفاصيل التجربة السينمائية الجديدة له والتي تأتي بعد فترة من التوقف، سعود بوعبيد أكد أن فيلمه الجديد يحمل اسم "المنزل" وهو عمل تم تصويره منذ أشهر لكن لم يشارك في أي مهرجان سينمائي نظرا للأوضاع التي فرضتها أزمة كورونا، والعمل الجديد يشارك فيه مجموعة من النجوم الذين استطاعوا خلال الفترة الماضية أن يثبتوا تواجدهم في الدراما الكويتية كالفنان حسين الحداد، والفنانة سعاد سليمان.

فقال سعود بوعبيد: "(المنزل) يعتبر هو الفيلم القصير الثاني لي من بعد فيلم (المصبغة) وقد تم تصويره قبل دخولي لمسلسل )مانيكان( لكن نظرا لظروف كورونا لم استطع أن اشارك به في ذلك الوقت، فيلم (المنزل) هو من إخراجي وتأليف فيصل البلوشي وتمثيل كل من الفنان حسين الحداد، وسعاد سليمان، والطفلة شوق عبدالله، والموسيقى لسعود المسفر، والفيلم مدته 8 دقايق ويحمل رسالة لا استطيع أن اتحدث عن تفاصيلها بشكل كامل حتى لا تحرق أحداثه، نظرا لكونه فيلم قصير لكن فكرته تلامس كل الدول ويقدم رسالة عالمية".

فيلم "المنزل" يشارك في 3 مهرجانات سينمائية

سعود بوعبيد كشف عن نجاح الفيلم في الترشح لأكثر من جائزة خلال الأيام الماضية ومشاركته في أكثر من مهرجان سينمائي، فقال: "حتى الآن الفيلم مشارك في ٣ مهرجانات عالمية في ايطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية وأخيرا مهرجان لندن الدولي للأفلام القصيرة، وقد ترشخ لأكثر من جائزة وهي أفضل مخرج، وأفضل ممثل، وأفضل سيناريو، واطمح بالفوز بالتأكيد بكل الجوائز التي تم ترشيح الفيلم لها، لكن الفوز الأكبر هو الاحتكاك مع المخرجين خارج دولة الكويت".

وأضاف سعود بوعبيد: "أتمنى أن ننقل صورة عن أفلامنا والشباب المبدعين بشكل كبير في دولة الكويت، والذين يحتاجون فقط لدعم وفرص، ففيلم (المصبغة) و (المنزل) من إنتاجي الشخصي المتواضع وأطمح في إنتاج أكبر لتنفيذ أفكار ومشاريع أكبر بصورة سينمائية صحيحة وأتمنى أن يكون هناك دعم للشباب في المستقبل".

أهم أعمال المخرج الكويتي سعود بوعبيد

سعود بوعبيد انتهى خلال الفترة الماضية من إخراج مسلسل "نبض مؤقت" والذي تشارك في بطولته الفنانة هيا عبد السلام، ومعها نخبة من النجوم، ويستعد خلال الفترة القادمة للمشاركة في عمل جديد لم يتم الإعلان بعد عن تفاصيله، سعود بوعبيد قد شارك في العديد من الأعمال كمخرج وممثل ومن آخر الأعمال التي شارك فيها كممثل مسلسل "مانيكان" و"سبع أبواب" كما شارك في مسرحية "شبح الأوبرا" التي عرضت في العام الماضي مع الفنانة هبة الدري، وشيماء سليمان، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي.