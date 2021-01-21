شاهد.. أحدث جلسة تصويرية لـ سميرة سعيد بإطلالة شتوية أنيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة سميرة سعيد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت نسرين طافش عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها ظهرت فيها بإطلالة شتوية جذابة، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يشار إلى أن آخر أعمال الديفا سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجمة ريهام حجاج، الذى حقق نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضى كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها مدين ومن توزيع نادر حمدى.