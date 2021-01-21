أشرف زكى: فرع جديد لأكاديمية الفنون بمدينة الشروق

أضاف زكي أن فرع الشروق سيضم المعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، والمعهد العالي للفنون المسرحية، والمعهد العالي للباليه، والمعهد العالي للسينما، مؤكدا أنه سيتم إنشاء فروع أخرى للأكاديمية لاحقا، وفق سياسة العدالة الثقافية. يأتي ذلك ضمن تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة في بناء الشخصية المصرية، وإكسابها الوعي المثمر في كافة مجالات المعرفة، لا سيما المجال الثقافي والفني، وبناء أجيال واعدة تتحمل مسؤوليات البناء المنشود.

كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قد أصدرت قرارًا، مطلع عام 2019، بإنشاء فرع لأكاديمية الفنون المصرية، بمحافظة الإسكندرية، يضم جميع المعاهد والوحدات العلمية والتعليمية المتخصصة تقوم بتدريس نفس المناهج بنظيراتها فى القاهرة، وذلك بقصر الأميرة فائقة أحمد فؤاد التابع بملحقاته لوزارة الثقافة. وكان تقدم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمة الفنون بمذكرة شكوى لرئاسة مجلس النواب، وذلك بعد إساءة أحد أعضاء المجلس، والذي يدعى رياض عبد الستار، للفنانين، وللوسط الفني، واصفًا لهم بأنهم يحاولون إفساد الأرض.

الأمر الذي تسبب في غضب كبير للنقيب أشرف زكي، واتهمه بالإساءة للفنانين، مؤكدًا لأنه لا يسمح بأي تجاوز من قبل أي شخص تجاه الفنانين، أو الفن المصري.



القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ستصدر خلال أيام، قرارًا بإنشاء فرع جديد لأكاديمية الفنون المصرية، بمدينة الشروق بالقاهرة.