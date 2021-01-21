أخبار الفن| حمدي الميرغني يحذر جمهوره من طريقة نصب جديدة.. أبرز تصريحات إيناس مكي بعد ظهورها الأخير

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:

يعود النجم هشام عباس بأغنيته الجديدة "هتعمل إيه" مع اللون الرومانسى والعاطفي، والتى تقول كلماتها: "هتعمل إيه فى واحد كل أمله إنه يكون يوم ليك.. واحد كل ما يفكر يفكر فيك.. وعارف إن أحلامه حاتكمل بيك".

حذر الفنان الكوميدي حمدى الميرغنى، جمهوره من طريقة جديدة للخداع واختراق الحسابات البنكية، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".

نشرت نور عمرو دياب صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تحتفل الفنانة ياسمين صبرى بعيد ميلادها الـ 33، والتى قدمت عددا من الأعمال الفنية ولفتت الأنظار إليها بقوة لجمالها وموهبتها الفنية.

قالت الفنانة إيناس مكى، إنها كانت تفضل اختيار أعمالها أكثر من انتشارها، وهذا عكس ما يفعله جميع الفنانين، فكان جميع الفنانين والفنانات يحرصون على انتشارهم بين الجمهور أولا ثم اختيارهم لأعمالهم ثانيا، منوهة إلى أن طبيعة شخصيتها غير اجتماعية وغير كثيرة الخروج.

تصدر الإعلامي وائل الإبراشي تريند مؤشرات البحث جوجل ليومين متتاليين، عقب انتشار شائعة وفاته التي ليس لها أساس من الصحة.