نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيئة قصور الثقافة تبدأ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بأسوان في المقال التالي

وتم طرح استمارات الاشتراك في المواقع التابعة للفرع، وعبر شبكة الإنترنت طوال شهر يناير وحتى منتصف فبراير المقبل، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في خمس محافظات هي: بني سويف، كفر الشيخ، بورسعيد، الجيزة، أسوان. ويعد مشروع "ابدأ حلمك" أحد المشروعات التي تنفذها الهيئة بالمحافظات لاكتشاف ودعم ورعاية المواهب الفنية الشابة، وتهدف إلى استثمار طاقات الشباب بمختلف أقاليم مصر لإثراء المجال المسرحي باعتباره أحد أساليب الارتقاء بالوعي وتطوير المجتمع، وفرصة حقيقية لكل الشباب الموهوبين في عدة مجالات منها: التمثيل، الإخراج، التأليف، الرقص، الغناء، الرسم، الديكور، الإنتاج، واكتشاف ودعم المواهب في المجال المسرحي بإستخدام أساليب التدريب العلمية المتخصصة لإعداد ممثل شامل، واعتماد الخريجين كفرقة مسرحية.

وتقام اختبارات القبول بالمرحلة الثانية من المشروع عقب انتهاء فتره التقديم، حيث يستمر إعداد المتدربين لمدة ٦ شهور اعتبارا من شهر مارس وحتى شهر أغسطس، على أن تكون مشاريع تخرج الدفعات الجديدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر. واستهدفت المرحلة الاولى من مشروع "أبدأ حلمك" في أولى مراحلها، والتي بدأت في عام 2019 ثلاث محافطات، وهم الشرقية، وأسيوط، والفيوم.

ويعمل المشروع على تنشئة مجموعة من الشباب لديها وعي ثقافي، ليصبح في المستقبل ما يعرف بالإقليم الثقافي، وتدريبه على ذلك، والمرحلة الأولى تهدف إلى تأسيس الشباب، والتي بها يكون المدرب حريص على اكتشاف قدرات المنضمين، ومدى قابلية منهم للتطوير، والانتقال من العمل الفردي للجماعي. وكان قد كشف رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور أحمد عواض من قبل أن وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم كانت تعتبر هذا الأمر مثل الحلم، التي تسعى لتحقيقه.



أحمد جودة - القاهرة - بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "ابدأ حلمك" بمحافظة أسوان، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية.