الموت يغيّب الفنان علي العطاس

الموت يغيّب الفنان علي العطاساعلن مساء الأربعاء 20 يناير الجاري، عن وفاة الفنان اليمني الكبير علي ابوبكر العطاس في أحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد معاناته من مرض عضال .

ونعى الفنان والموسيقار اليمني أحمد فتحي , الفنان العطاس , وقال في بيان النعي الذي نشره على صفحته في الفيس بوك : " بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا يوم الأربعاء الموافق 20/1/2021 خبر وفاة الصديق العزيز والفنان الكبير الاستاذ علي العطاس في جمهورية مصر العربيه".

وأضاف :" وقد كان آخر اتصال بيننا منذ اسبوع تقريبا في مستشفى القصر العيني بالقاهرة للاطمئنان على صحته ولكن القدر لم يمهله".

وعبر أحمد فتحي عن تعازيه بهذا المصاب لكل الفنانين اليمنيين وأسرة الفقدي "وآل العطاس جميعًا رحم الله فنان اليمن الكبير والهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون" .

ونعت جمعية فناني حضرموت وعدد من الفنانين اليمنيين العطاس مؤكدين أن الساحة الفنية اليمنية خسرت فناناً كبيرا أثرى الساحة بالعديد من الأعمال الفنية على مدى سنوات طويلة منذ بداية السبعينيات.

