شارك الفنان محمد إمام متابعيه صورة جديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وظهر محمد إمام بإطلالة كاجوال وهو في حالة استرخاء داخل حديقة منزله نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه تعليقات الجمهور.
وكان فريق عمل مسلسل «النمر» بدأوا تصوير مشاهدهم الأولى مع الفنان محمد إمام، قبل يومين، وذلك داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، تمهيدا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل لعام 2021.
مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، يشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح.
جدير بالذكر أن آخر أعمال محمد إمام، الفنية كان فيلم «لص بغداد»، مع كل من ياسمين رئيس وفتحي عبد الوهاب ومحمد عبد الرحمن"توته" وأمينة خليل وأحمد العوضي وبيومي فؤاد وأحمد رزق، وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسى.
يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، واقتربت إيراداته من 10 ملايين جنيه في أقل من أسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النمر يعرض في رمضان.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد إمام على انستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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