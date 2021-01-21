من كواليس فيلم تماسيح النيل.. سامية الطرابلسي توجه رساله للمخرج سامح عبد العزيز وهنادي مهنى

شاركت الفنانة سامية الطرابلسي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها مع هنادي مهنا و المخرج سامح عبد العزيز من كواليس تصوير فيلم تماسيح النيل.

وعلقت سامية الطرابلسي على الصورة قائلة "المخرج العظيم و الانسان الرائع #سامح_عبد_العزيز بعد ما اشتغلت معاه #وش_السعد من ثلاث سنين رجعت اشتغلت معاه تاني في... في فيلم #تماسيح_النيل اكيد انا محظوظة مع الجميلة هنادي مهنى".

سامية الطرابلسي ممثلة تونسية تحمل الجنسية اللبنانية وعاشت أغلب سنوات عمرها في السعودية، قبل أن تنتقل للإقامة في مصر منذ ما يقرب من أربع سنوات، وقدمت عددًا من الأعمال الفنية في مصر، منها مسلسل “ساحرة الجنوب”، وفيلم “الخلبوص”، وفيلم “عقدة الخواجة”.

وفي سياق آخر شاركت سامية الطرابلسي في مسرحية "3 أيام في الساحل" مع النجم الكوميدي محمد هنيدي.

وجسدت سامية الطرابلسي خلال المسرحية شخصية "روقة"، وحققت من خلال دورها ردود فعل إيجابية وإشادات عديدة من الجمهور