نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل أنشطتها بمحافظة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية.

وقدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديدا ضمن ورشة للقصر، لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، حيث أشار الأديب فخري أبو شليب إلى أنه لا حدود فاصلة بينهما، مؤكدا أن الحياة لا تعني شيئا دون الفن والإبداع.

بينما قدم أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة "بسيون" باقة متنوعة من اللوحات الفنية، وذلك خلال مسابقة لاختيار أفضل الرسومات، التي تعبر عن تضحيات رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وفرض الأمن في الشارع المصري.