نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة تواصل أنشطتها بمحافظة الغربية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بمحافظة الغربية.
وقدم قصر ثقافة الطفل بطنطا فيديو جديدا ضمن ورشة للقصر، لمناقشة واستعراض الفروق بين بناء القصة القصيرة والرواية، حيث أشار الأديب فخري أبو شليب إلى أنه لا حدود فاصلة بينهما، مؤكدا أن الحياة لا تعني شيئا دون الفن والإبداع.
بينما قدم أطفال بيت الفريق سعد الدين الشاذلي بمدينة "بسيون" باقة متنوعة من اللوحات الفنية، وذلك خلال مسابقة لاختيار أفضل الرسومات، التي تعبر عن تضحيات رجال الشرطة في التصدي للإرهاب وفرض الأمن في الشارع المصري.
كما عرض قصر ثقافة الطفل بعض المشاهد من ورشته الفنية لعمل كارت معايدة بمناسبة الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة 2021، كما أكدت مكتبة قرية الأطفال بطنطا خلال محاضرة بعنوان "أبطال مصر.. العين الساهرة" أن أفراد المجتمع المصري حريصون دوما على تقديم المساعدة والدعم لرجال الشرطة، وذلك لحرصهم الشديد على فرض الأمن والاستقرار وبذل كافة المجهودات في ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية.
وكانت عقدت بالشهر الماضي الهيئة العامة لقصر ثقافة طنطا التابع لمحافظة الغربية الأسبوع الثقافي الخاص، وضمت به إحدى الندوات التي هي بعنوان "الحريات في الأديان"، وحرص عدد كبير من أهالي القرية على حضور الندوة.
وصرح خلال الندوة الشسخ عبد الحميد الزغبي، والخطيب بمديرية الأوقاف بمحافظة الغربية أن الله قد وضع معايير لكل شئ، ومن بينهم للحريات والتي تضمنها الكتب السماوية، وأشاروا إلى أن المقصد من ذلك هو تحدد الواجبات، والحقوق لكافة الخلق، وأكد الشيخ عبد الحميد على أن التمسك بحريات الغير هي من أصول االدين.
كما قال عبد الله حنا مدرس الدين المسيحي أن أقباط كانوا على درجة عالية من الترحيب عند دخول الإسلام لمصر على يد عمرو بن العاص، وذلك في عام 21 هجريًا.