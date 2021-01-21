نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج الأب الروحي يكشف عن حقيقة الجزء الثالث من "الأب الروحي " في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب المنتج ريمون مقار، عن إستيائة الشديد من إحدى الصفحات التى تنشر أخبار غير صحيحة على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " وهى صفحة بعنوان " إحنا بتوع الأب الروحى ".

تتحدث بإسم شركة " فنون مصر " الشركة المنتجة لمسلسل" الأب الروحى" حيث قام أحد الأشخاص المسئولين عن الصفحة بنشر أخبار مغلوطة عارية تماما عن الصحة لا تمت لشركة فنون مصر بأى صلة.

وحذر مقار، أى منتحل على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " من إنتحال صفحة شركة " فنون مصر " لافتا أن أى شخص سوف ينتحل صفة الشركة أو يتداول شائعات وأخبار غير معلومة المصدر سوف يعرض نفسه للمسائلة القانونية .

وأكد المنتج ريمون مقار، أن أى أخبار تخص أعمال الشركة أو تخص مسلسل " الأب الروحى " يتم إصدار أخبارها فقط من خلال الصفحة الرسمية للشركة أو من خلال صفحتة الرسمية على الفيس بوك أو من خلال الصفحات الرسميه للمنتجين محمد محمود عبد العزيز و الهامى مقار و كريم محمود عبد العزيز و شادى مقار فقط .

كما أكد أيضا أنه فى حاله إنتاج جزء جديد من مسلسل " الأب الروحى " سيتم عرضه على قناة " دى إم سى " وهى القناة التى قامت بعرض الجزئين الأول والثانى من العمل .