نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنت عالمي.. هكذا غازلت شيماء سيف زوجها فى أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة شيماء سيف، على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت شيماء سيف عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها، برفقة زوجها وعلقت قائلة "عالمي"، وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن الفنانة شيماء سيف تشارك كضيفة شرف فى فيلم "العنكبوت" مع النجم أحمد السقا والنجمة منى زكى وإخراج أحمد نادر جلال، والمقرر استكمال تصويره خلال الأسابيع المقبلة حيث يتبقى فيه أيام معدودة ويتم الانتهاء منه نهائياً، بينما كانت آخر أعمال شيماء سيف فى الدراما مسلسل "الزوجة 18" مع حسن الرداد وإخراج مصطفى فكرى فى شهر رمضان قبل الماضى.