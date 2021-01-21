نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر على طريقة نجوم الزمن الجميل.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها في المقال التالي
ونشرت ناهد السباعى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على ملابس كلاسيكية من أيام الزمن الجميل وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن من أهم الأعمال التي شاركت فيها ناهد السباعي وأثرت في حياتها الفنية:
_ فيلم "من نظرة عين" عام 2003.
-مسلسل "صرخة أنثى" مع داليا من إخراج رائد لبيب عام 2007.
-مسلسل "7 شارع السعادة" والفيلم القصير "نفسي أقول أكشن" عام 2008.
-فيلم "احكي يا شهرزاد"عام 2009 الذي أدت فيه دور لفت الأنظار إلى موهبتها المتميزة.
-مسلسل "الحارة"، فيلم "678" وفيلم "البصرة" عام 2010.
_مسلسل "الجامعة" وفيلم "اكس لارج" عام 2011.
_-مسلسل "فيرتيجو"، فيلم "ساعة ونص" وفيلم "بعد الموقعة" من إخراج يسري نصر الله والذي نال جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي عام 2012.