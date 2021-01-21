على طريقة نجوم الزمن الجميل.. ناهد السباعي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها

ونشرت ناهد السباعى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، حيث اعتمدت على ملابس كلاسيكية من أيام الزمن الجميل وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن من أهم الأعمال التي شاركت فيها ناهد السباعي وأثرت في حياتها الفنية: