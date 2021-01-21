نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسط الطبيعة.. هنا الزاهد فى أحدث جلسة تصويرية لها عبر "إنستجرام" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة هنا الزاهد على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت هنا الزاهد عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال، حيث اعتمدت على الجينز، وكانت تستريخ وسط الجمال وعلقت قائلة"انظر بعمق فى الطبيعة وستفهم الحياة بشكل أفضل"، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" والذى تم عرضه فى موسم عيد الأضحى الماضى، من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد، و يشارك في بطولته النجوم محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب.