نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بينهم دويتو مع حسن شاكوش.. عمر كمال يفتتح 2021 بـ3 أغاني جديدة وفيلم سينمائي بتوقيع أمير سامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أمير سامي أبو غالي مدير أعمال الفنان عمر كمال، عن أعماله المقبلة، حيث أشار أن المطرب تعاقد على عدد من الأعمال الجديدة.

وقال أبو غالي في تصريحات صحفية إن الفنان يتعاون مع المطرب الشعبي أحمد شيبة في دويتو جديد لم يتم الاستقرار على اسمه حتى هذه اللحظة.

وأشار أمير أن العمل سيظهر عمر كمال وشيبة في شكل مختلف، وينال إعجاب الجماهير حيث ومن زاوية أخرى يشارك عمر كمال في فيلم "ديك العياط" بجانب الفنان حمو بيكا، ليسجل عمله السينمائي الأول ويظهر معه المؤدي الشعبي حمو بيكا.

ويشارك في دويتو جديد مع الفنان الخليجي نور الزين نجم، يحمل اسم "يا غالي" الذي طُرح في أواخر 2020، وحقق نجاحًا كبيرًا.

كما تعاون مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، في دويتو جديد يحمل اسم "العريس" وهو من توزيع إسلام ساسو وألحان شاكوش.