نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فى عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات ياسمين صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم النجمة ياسمين صبري بعيد ميلادها، فهى من مواليد شهر يناير، وتعد ياسمين واحدة من النجمات اللواتي استطاعن أن يجذبوا الإنتباه إليهم بجمالهم وأناقتهم.

وتزوجت ياسمين صبرى مرتين، المرة الأولي من شخص يدعى محمد وهو أحد رجال الأعمال ولكنها لم تكشف عن أى تفاصيل أخرى عنه وانفصلت عنه بعد زواج دام عشر سنوات.

وتزوجت فى المرة الثانية من من رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة ولم يمر على زواجهما سوى عاما واحد حيث احتفلت بزفافها فى العام الماضى.

وشاركت في عدد من المسلسلات أبرزها " جبل الحلال " مع الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز حيث أدت دور ابنته الصغرى، ثم " شطرنج "، وشاركت المطربة شيرين في مسلسل" طريقي "، " الحصان الأسود "، ثم قدمت مسلسل "فرصة ثانية " في أول بطولة لها بشهر رمضان الماضي.

كما شاركت في بطولة عدد من الأفلام السينمائية من بينها " الديزل " مع الفنان محمد رمضان، و" جحيم في الهند "، " ليلة هنا وسرور " مع الفنان محمد إمام