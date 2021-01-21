فى عيد ميلادها.. تعرف على أول عمل فني شاركت فيه ياسمين صبري

القاهرة - محمد ابراهيم - تحتفل اليوم النجمة ياسمين صبري بعيد ميلادها، فهى من مواليد شهر يناير، وتعد ياسمين واحدة من النجمات اللواتي استطاعن أن يجذبوا الإنتباه إليهم بجمالهم وأناقتهم.

شاركت في أول عمل فني لها بالبرنامج الديني "خطوات الشيطان" مع الإعلامي معز مسعود، ولعبت فيه دور فتاة محجبة تُدعى "رشا"، وذلك في رمضان 2013.

ثم بعد ذلك توالت الأعمال لها وشاركت في عدد من المسلسلات أبرزها " جبل الحلال " مع الفنان الكبير الراحل محمود عبد العزيز حيث أدت دور ابنته الصغرى، ثم " شطرنج "، وشاركت المطربة شيرين في مسلسل" طريقي "، " الحصان الأسود "، ثم قدمت مسلسل "فرصة ثانية " في أول بطولة لها بشهر رمضان الماضي.