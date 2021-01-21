كل سنة وحضرتك منعم يا والدي.. أحمد خالد صالح يحيي ذكرى ميلاد والده بهذه الكلمات

وعلق على الصور وكتب: كل سنة وحضرتك مُنعم يا والدى، كل سنة وعيد ميلادك في الجنة إن شاء الله أحلى ، أنا أكتر حاجة فخور بيها في حياتي إني ابنك، كل سنة وسيرتك منورالي طريقي وحب الناس ليك تاج علي راسي ربنا يجعل محبتنا جميعًا في ميزان حسناتك. مفيش حاجة كاملة من غيرك، يا رب تبقي شايفنا ومبسوط وفخور بينا ويجمعنا بيك وبكل الحبايب علي خير يا أبويا... الفاتحة لأبويا ولأمواتنا أجمعين".