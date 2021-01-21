أول صورة بعد الزواج.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاد زوجته

ونشر نادر حمدي أول صورة تجمعهما بعد الزواج ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

ووجه لها رسالة ملئية بالحب وعلق على الصورة قائلاً :"كل سنة و انتي طيبة، كل سنة و انتي مراتي و حبيبتي".

ولاقت الصورة تفاعل الكثير من محبيه وتباينت الكثير من التعليقات موجهين لها رسائل تهنئة. وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل امس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الملحن نادر حمدي علي تهنئة زوجته بعيد ميلادها الذي يحل اليوم الثاني والعشرين من يناير .