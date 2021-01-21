مفاجأة.. حمادة هلال يتعاون مع يوسف بابا في كليب غنائي جديد

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مطرب المهرجانات محمد بابا عن تعاون شقيقه بوسف بابا مع النجم حمادة هلال في كليب غنائي ومن المقرر عرضه الفترة المقبلة.

ونشر بابا صورة تجمعهم عبر حسابه بموقع إنستجرام وكتب :انتظروا قريباً مفاجأة كليب النجم حمادة هلال والنجم الدرامز يوسف بابا أخويا الصغير حبيب قلبي وربنا يكرمك يارب بأحسن حال.

يشار أن محمد بابا تعاون من عدد كبير من المطربين منهم مطرب المهرجانات أوكا.

وفي سياق منفصل يُشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضانى المقبل من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "المداح" وهو من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، ومن المقرر انطلاق تصويره نهاية شهر يناير الجاري.