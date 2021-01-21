رانيا يوسف تشارك جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "كل ما نفترق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رانيا يوسف علي المشاركة في مسلسل "كل ما نفترق"، التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.
ونشرت منذ قليل رانيا يوسف فيديو لها من كواليس المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : كواليس مكياج الجرح مسلسل كل ما نفترق رمضان 2021.
مسلسل "كل ما نفترق"، قد انطلق تصويره يوم السبت الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون،وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.
يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها الموسم الثاني من مسلسل "الآنسة فرح"، من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .