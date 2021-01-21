رانيا يوسف تشارك جمهورها بفيديو من كواليس مسلسل "كل ما نفترق"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقدت الفنانة رانيا يوسف علي المشاركة في مسلسل "كل ما نفترق"، التي تقوم ببطولته ريهام حجاج، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، والمسلسل من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت منذ قليل رانيا يوسف فيديو لها من كواليس المسلسل وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتبت : كواليس مكياج الجرح مسلسل كل ما نفترق رمضان 2021.

مسلسل "كل ما نفترق"، قد انطلق تصويره يوم السبت الماضي، وجمعت المشاهد الأولى بين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، وآخرون،وهو من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.