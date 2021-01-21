على صعيد آخر تقرأ النجمة السورية حاليا عددا من الأعمال المتنوعة بين أفلام سينمائية أو مسلسلات رمضانية لتختار من بينها العمل القادم الذي ستدخله وهل ستشارك في أعمال رمضانية هذا العام أم لا خصوصا انه من المعروف عنها أنها نوعية جدا في خياراتها الفنية سواء في مصر أم خارجها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوزان نجم الدين تفاضل بين عدة أعمال وتقرر مشاركتها الرمضانية قريبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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